В Тюмени появились три символа российско-армянской дружбы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В реалиях сегодняшних дней очень важно сохранять и развивать отношения с братскими народами во всех сферах нашей жизни, важно выстраивать их на основе честности, открытости и взаимоуважения культуры вероисповедания и традиций.

Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, комментируя появление в Тюмени трех символов российско-армянской дружбы - Армянской апостольской церкви "Сурб Месроп Маштоц", парка Российско-армянской дружбы имени маршала Ивана Баграмяна и памятника маршалу.

"В мае 2022 года между Республикой Армения и Тюменской областью подписан меморандум о сотрудничестве и, спустя год, мы видим результаты дружественных отношений не только в бизнесе, но и культурно- духовном развитии", - подчеркнул Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Тюменскую область с Республикой Армения объединяют культурные связи и экономические отношения. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с делегацией из Армении во главе с вице-премьером Республики Мгером Григоряном.

"В регионе проживают семь тысяч представителей армянского народа – ярких и талантливых людей. Наши народы исторически связаны друг с другом. Только за прошлый год товарооборот между Тюменской областью и Арменией вырос в четыре раза", – отметил губернатор Александр Моор.

Глава региона добавил, что каждый год армянская диаспора ярко представляет себя на фестивале "Мост дружбы" и поблагодарил всех, кто причастен к созданию нового парка, а особенно – почетного консула Республики Армения в Тюмени, президента Союза армян Тюменской области Абрама Овеяна. "Мы рады, что эти три символа – памятник, парк и церковь – станут достойным дополнением прекрасной Тюмени. Церковь за пределами родины имеет важное значение. Пусть величественный храм станет общим духовным домом для всех, кто разделяет христианские и общечеловеческие ценности", – сказал на встрече чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян.