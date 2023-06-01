Эксперт поддержала идею тюменского губернатора о фундаментальной науке управления

ЭИСИ ЭИСИ

Мировые практики социально-экономического планирования в регионах свидетельствуют о временных рамках планирования не менее, чем на 30, а то и на 50 лет. Об этом заявила ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, заместитель председателя Общественной палаты Курской области Галина Окорокова, комментируя выступление губернатора Тюменской области Александр Моор на сессии "Новая реальность: актуальные направления развития регионов", которая прошла на ПМЭФ-2023.

"Для долгосрочного планирования и реализации крупных проектов стране нужна отечественная, методологически выверенная школа управления", - считает Александр Моор. - Управление, - это про отношения людей. А они формируется на базе духовности, нравственных принципов. И наука управления в стране должна быть своя. Нужно не просто обмениваться лучшими практиками. Нужна своя мощная фундаментальная наука".

Сегодня перед Россией, по убеждению губернатора Александра Моора, вновь стоят задачи, сравнимые по масштабам с бурным освоением Западной Сибири в 60-70-х годах ХХ века.

"Я всегда удивлялся, как раньше без мобильных телефонов, без Интернета наша страна построила в Западной Сибири десятки городов и тысячи километров дорог, освоила сотни нефтегазовых месторождений месторождений. И это за 20-25 лет. Сейчас настал период, когда и нам пора мыслить масштабно".

Правильно, по мнению ректора Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Галины Окороковой, поднимается вопрос о том, что для решения задач долгосрочного периода необходимо новое управленческое мышление, новые профессиональные знания, новые подходы к кадровой политике.

"Какую замечательную идею высказал губернатор Тюменской области Александр Моор! – заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Конечно, следует признать, что в этот кропотливый командный труд будут включены и геологи, и архитекторы, экономисты и экологи, представители других сфер. По сути, вступают в действие законы макроэкономического планирования и развития региона, отражающие общие направления развития страны".

Основные выводы из дискуссии, состоявшейся на ПМЭФ-2023 в рамках "Клуба губернаторов", сформулировала модератор, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Готовить свои профессиональные кадры и мотивировать их оставаться в регионах – приоритетная задача для власти, которую нужно и можно решать. При этом планировать региональное развитие нужно на долгосрочную перспективу и в рамках комплексных стратегий", - заключила она.