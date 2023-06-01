"Мост дружбы" в Тюмени продемонстрировал главное достояние многоликой России, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиционный "Мост дружбы" в Тюмени продемонстрировал главное достояние многоликой России - ее многонациональный народ и его единство. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, оценив масштабы и размах XXVIII областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

"Россия - это многоконфессиональное, многонациональное государство, где в согласии в мире и дружбе, в уважении друг к другу живут сотни народов, говорящих на разных языках, с разными культурами и обычаями и все с гордостью говорят: " Я – русский, я живу в России", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

XXVIII областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" на площади 400-летия Тюмени в День России, который, по словам губернатора Александра Моора, является общенациональным праздником, объединяющим все народы нашей страны.

"Вот уже много веков люди разных национальностей живут на Российской земле, гордятся нашей общей историей и великими предками, которые умножали славу страны, – подчеркнул Александр Моор. - Сегодня мы вместе трудимся на благо России, сохраняем наше национальное культурное наследие, сообща отмечаем праздники, поддерживаем друг друга в трудную минуту. Что же является основой нашего единства и силы? Наш патриотизм!"

Вместе с гостями праздника Александр Моор обошел представленные на площади национальные подворья. У тюменских казаков губернатор продемонстрировал мастерское владение холодным оружием – с первого удара разрубил шашкой бутылку с водой. На казахском подворье губернатору показали древнее традиционное гадание на бараньей лопатке. Предварительно ее обожгли на огне, а затем, разглядывая трещины, предсказали Александру Моору различные испытания, из которых он выйдет с честью и победой.

Русское подворье встретило главу региона веселой пляской. Александр Моор охотно присоединился к танцорам.

Свои подворья главе региона и многочисленным гостям фестиваля представили также белорусская, армянская, таджикская, украинская, немецкая, лезгинская, грузинская, цыганская, киргизская, татарская, калмыцкая, финно-угорская, еврейская, вайнахская, корейская, дагестанская, азербайджанская, узбекская, чувашская, русская национально-культурные общественные организации, а также областная общественная организация коренных малочисленных народов "Кедр".