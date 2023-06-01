Эксперт: опыт Тюменской области по реабилитации детей с инвалидностью нужно распространить в других регионах страны

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В Тюменской области профессионально подошли к реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, постарались адаптировать методические рекомендации на основе практики и сейчас необходимо этот опыт распространить в других регионах страны. Такую точку зрения высказал художественный руководитель народного самодеятельного коллектива Ринат Шарифуллин (Кемеровская область), оценив итоги 2022 года, когда услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили в общей сложности 372 ребенка с инвалидностью, за пять месяцев 2023 года – еще 256 детей.

Очень примечательно, по его словам, что пилотный проект предназначен для детей, которым диагноз поставлен впервые.

"Здесь важна не только срочная реабилитация самих детей, но и работа медиков, психологов с их родителями, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Тяжело рассуждать на тему болезни и инвалидности детей, и я совершенно согласен с тем, что в деле реабилитации детей с инвалидностью нет предела совершенству и нужен постоянный поиск новых форм, методик этой работы".

Результаты первого года реализации пилотного проекта, по оценке министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, который в рамках рабочей поездки в Тюмень побывал в тюменских реабилитационных центрах, ставших базой для реализации пилотного проекта, порадовали.

"Коллеги профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики, - подчеркнул он. - Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории".

Социальная политика, по словам губернатора Александра Моора, всегда была и остается главным приоритетом в работе правительства Тюменской области.

"Несмотря ни на какие сложности, мы не сократили ни одной программы в этой сфере, сохранили устойчивость региональной системы социальных учреждений и имеем ресурсы для ее дальнейшего развития. Более того, объем средств областного бюджета, выделяемых на социальную поддержку, растет с каждым годом, - подчеркнул он. – В деле реабилитации детей с инвалидностью нет предела совершенству, и мы всегда ищем новые формы и методики этой работы".