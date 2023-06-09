В Тюменской области обеспечивают повышение качества жизни людей с инвалидностью

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Увеличение более чем в полтора раза количества детей, получивших услуги по комплексной реабилитации и абилитации в 2023 году в сравнении со средним показателем 2022 года, свидетельствует о востребованности данной меры социальной поддержки.

Такую точку зрения высказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" результаты реализации в Тюменской области пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, которые оценил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Тюмень.

Важно, по ее мнению, то, что благодаря этому пилотному проекту, семьи с детьми, которым диагноз поставлен впервые, не остались одни в действительно сложной жизненной ситуации, а чувствуют поддержку со стороны региональной власти и реальную помощь квалифицированных специалистов, имеющих большой практический опыт.

"Своевременная реабилитация, высокотехнологичная медицинская и психологическая помощь в значительной мере могут способствовать снижению остроты заболеваний. А проект компьютерной грамотности для слепых и слабовидящих, реализуемый в реабилитационном центре "Пышма" обеспечивает повышение качества жизни людей с инвалидностью по зрению", - отметила Татьяна Подольская.

В 2022 году в Тюменской области в рамках пилотного проекта услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили в общей сложности 372 ребенка с инвалидностью, за пять месяцев 2023 года – еще 256 детей.

"Результаты первого года нас действительно порадовали. Коллеги профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории", - отметил Антон Котяков.

В рамках проекта семья, где ребенок впервые признан инвалидом, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Средства на оплату выделяются из федерального бюджета. Реабилитацию можно получить по 11 направлениям.