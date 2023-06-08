Эксперт: Тюменская область участвует в проектах, которые становятся эталоном или стандартом

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Участие Тюменской области в федеральных пилотных проектах - это высокое доверие реализации и апробации новых идей и подходов для дальнейшей реализации программ по всей стране. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, прокомментировавший результаты реализации в Тюменской области пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, которые оценил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Тюмень.

"Тюменская область не в первой участвует в проектах, которые в дальнейшем становятся эталоном или стандартом, - пояснил Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – И как правило, все реализованные проекты дают высокие и надежные показатели".

Результаты первого года реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, по словам министра, действительно порадовали.

"Коллеги профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории", - отметил Антон Котяков.

В 2022 году в Тюменской области в рамках пилотного проекта услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили в общей сложности 372 ребенка с инвалидностью, за пять месяцев 2023 года – еще 256 детей.

"Тюменцы готовы поделиться накопленным опытом с регионами, которые готовятся включиться в проект с 2024 года, - отметил губернатор Александр Моор. - В деле реабилитации детей с инвалидностью нет предела совершенству, и мы всегда ищем новые формы и методики этой работы. Очень примечательно, что проект предназначен для ребятишек, которым диагноз поставлен впервые. В такой ситуации важна не только реабилитация самих детей, но и работа с их родителями".

Министр напомнил, что в Тюменской области реализуется еще один федеральный пилотный проект – внедрение системы долговременного ухода за людьми старшего поколения и с инвалидностью. Достигнутые результаты позволяют уже в 2023 году распространить его на другие регионы страны.