Форум "Дигория" станет площадкой общения и поиска смыслов для молодых ученых

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Форум "Дигория" - это отличная площадка общения и поиска смыслов для молодых ученых, политологов, которые видят себя участниками общественной жизни, аналитиками и созидателями. Такую точку зрения высказала председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова.

Воспитание молодых специалистов, имеющих профессиональный интерес к изучению истории своего Отечества, защите его суверенитета и исконных духовно-нравственных ценностей, требует, по ее мнению, самого бережного и профессионального подхода.

"По личному опыту знаю, что идейные молодые люди неизменно становятся созидательной силой нашего гражданского общества, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Мы видим востребованность политологии, важных гуманитарных специальностей и если у молодых специалистов есть жизненная установка на реализацию своих возможностей в общественной сфере, ее надо поддержать и развивать. Возможность обучения и общения молодых кадров на этом форуме создает условия для формирования профессиональной общественно-политической силы, способной противостоять вызовам , которые сегодня испытывает наша страна в условиях проведения СВО".

Всероссийский форум молодых политологов "Дигория" пройдет с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде. Мероприятие соберет лучших молодых специалистов, погруженных в социально-политический и экономический контексты и понимающих цифровую реальность и актуальную повестку.

В этом году мероприятие пройдет на площадке академии "Маяк" имени Андрея Дмитриевича Сахарова – совместного культурно-образовательного центра корпорации Росатом и правительства Нижегородской области.