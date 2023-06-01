Эксперт оценил роль ПМЭФ в построении межрегиональных и международных связей

expert-club.online expert-club.online

Широкий простор XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является одним из примеров провала планируемой странами Запада "санкционной изоляции" России. Это отметил специалист Центра экспертного сопровождения политических процессов Марк Дудченко (Санкт-Петербург), комментируя начала работы форума, который продлится до 17 июня.

ПМЭФ, по его словам, – это визитная карточка деловой России во всём мире.

"Сложно переоценить роль форума в построении весомых межрегиональных и международных связей, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Именно ПМЭФ стал одним из мировых центров переговоров и заключения межотраслевых договоров. На нём представлены крупнейшие отечественные транснациональные компании, зарубежные производственные лидеры, и, безусловно, зарубежные представители. Дополняет деловую среду и политическая элита стран-участниц ПМЭФ. Высочайший уровень нашего государства и бизнеса в способности к адаптации в международной среде послужил основным залогом роста ВВП в контексте всеобщей стагнации. Несомненно, грамотное построение делового сотрудничества в сочетании с интенсивным диалогом между государством и частным бизнесом лежат в основе этой самой адаптации".

Эксперт уверен в высокой результативности нынешнего форума, поскольку на нём уже представлены страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона вместе с более чем 500 частными компаниями.