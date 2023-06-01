Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли в Тюменской области

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Мероприятия, связанные с началом Великой Отечественной войны, проходящие в эти дни в Тюменской области и по всей России, олицетворяют живую связь поколений, и участие в них молодежи и подрастающего поколения имеют колоссальное значение. Ведь именно им, по оценке члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, нести дальше эстафету этого Дня памяти и скорби.

"Важно помнить те тяжелые для советского народа времена, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Ни один солдат, отдавший свою жизнь в борьбе с фашизмом, не должен быть забыт - их имена будут напоминать нам о героическом подвиге и победе русского человека над этим бесчеловечием и злом".

Торжественные церемонии в День памяти и скорби состоялись в Тюмени у мемориальных комплексов "Вечный огонь" на Исторической площади и площади Памяти. В них приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, Герой России Рустам Сайфуллин, представители ветеранских организаций региона, депутаты, жители областной столицы.

"В рамках акции мы не только чтим память погибших соотечественников, но и рассказываем подрастающему поколению историю участия региона в борьбе с фашизмом", – подчеркнул Александр Моор.

В годы Великой Отечественной войны с территории нынешней Тюменской области ушли на фронт более 250 тысяч человек, напомнил глава региона. Сто тысяч из них не вернулись домой. Тюменцы свято хранят память о великом подвиге солдат Победы и хотят, чтобы она жила вечно.

"Нацисты хотели уничтожить нашу страну, залить ее кровью во имя своей безумной человеконенавистнической идеи. Но у них ничего не получилось. Как не получится и у украинских неонацистов, с которыми сейчас сражаются наши бойцы. Победа будет за нами", – убежден Александр Моор.