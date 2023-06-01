Эксперт: Победу СССР в Великой Отечественной войне обеспечило единство всех населяющих его народов

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Победу СССР в Великой Отечественной войне обеспечило единство многих народов, их твердая решимость объединиться в борьбе против общей угрозы. В этом уверен директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры Республики Башкортостан Марат Марданов.

И сегодня главная наша задача, по его словам, - бережно хранить правду о событиях тех лет, закрепить их правильное понимание в общественном сознании.

"Очень важно, чтобы память о преступной природе гитлеровской идеологии — мировоззрении, полностью основанном на лжи и презрении к человеческой жизни и человеческому достоинству, становилась бы противоядием от сегодняшних проявлений неонацизма — зачастую не менее опасных и чудовищных, чем гитлеровский нацизм, - подчеркнул Марат Марданов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Всю тяжесть последствий этого социального бедствия мы наблюдаем теперь на Украине, где радикальному национализму удалось пустить глубокие корни".

В контексте проведения специальной военной операции, символизм и историческая память о войне, по мнению эксперта, служат важным идейным фактором, объединяющим наше общество.

"Не случайно, на общественном уровне четко прослеживается нарратив о том, что участники СВО продолжают дело своих предков в борьбе с нацизмом, - отметил он. - Уничтожение мирных жителей и пленных, сожженные вместе с жителями деревни, бесконечные рвы с телами расстрелянных, пытки и насилие над мирным населением – подобной задокументированной информации более чем достаточно. А ведь подобное мы наблюдаем и в современной Украине, начиная с 2014 года.

Правду об этих событиях мы обязаны донести до подрастающего поколения. Важно сформировать правильные представления о том, с каким злом сражались наши предки, и какую важную общечеловеческую миссию выполняют наши воины в ходе специальной военной операции, вновь спасая мир от нависшей "коричневой чумы".