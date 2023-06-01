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Модельную библиотеку в Казанском районе откроют в начале июля

Общество, 09:12 23 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модельную библиотеку в с. Казанское откроют в начале июля. Ремонт и оснащение учреждения всем необходимым оборудованием практически завершены.

Об этом глава Казанского района Татьяна Богданова сообщила во время прямого эфира в сообществе ЦУР Тюменской области во ВКонтакте 22 июня.

Казанская библиотека вошла в число пяти в Тюменской области, попавших в программу отбора – приведения в модельный стандарт по нацпроекту "Культура". На ее модернизацию было направлено 10 млн рублей.

Напомним, модельными до конца сентября 2023 года в Тюменской области станут еще несколько библиотек. В их числе детская библиотека №3 им. Мальцева в Тюмени. Ее направление - центр интеллектуального развития юных читателей. Ремонт учреждения завершён, началось оснащение.

Тюменская библиотека №16 в Восточном округе, тобольская детская центральная библиотека и Богандинская библиотека №1 Тюменского района также преобразятся благодаря участию в программе модельного стандарта.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, в модельных библиотеках всё предусмотрено для маломобильных групп населения. Поставка оборудования по адаптации помещений для маломобильных групп населения уже проведена, идут работы по монтажу.

Анжела Лебедева

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# Казанский район , модельная библиотека , национальный проект Культура

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