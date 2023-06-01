Владимир Ермолаев получил мандат бывшего депутата Тюменской облдумы Евгения Макаренко
Мандат депутата Тюменской облдумы Евгения Макаренко передан Владимиру Ермолаеву.Такое решение принято в ходе очередного, 39-го заседания Избирательной комиссии Тюменской области 22 июня.
Владимир Ермолаев родился 5 февраля 1967 г. в Заводоуковске. Дважды избирался депутатом думы Нефтеюганска, был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.
Напомним, что Тюменская областная дума одобрила отставку депутата Евгения Макаренко 8 июня.
"Принято решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Макаренко Евгения Михайловича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" по единому избирательному округу, Ермолаеву Владимиру Викторовичу, № 16 в списке Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", - рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.
С решениями, принятыми в рамках 39-го заседания, можно ознакомиться на сайте.