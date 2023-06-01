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Владимир Ермолаев получил мандат бывшего депутата Тюменской облдумы Евгения Макаренко

Политика, 18:32 22 июня 2023

admtyumen.ru/

Мандат депутата Тюменской облдумы Евгения Макаренко передан Владимиру Ермолаеву.Такое решение принято в ходе очередного, 39-го заседания Избирательной комиссии Тюменской области 22 июня.

Владимир Ермолаев родился 5 февраля 1967 г. в Заводоуковске. Дважды избирался депутатом думы Нефтеюганска, был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.

Напомним, что Тюменская областная дума одобрила отставку депутата Евгения Макаренко 8 июня.

"Принято решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Макаренко Евгения Михайловича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" по единому избирательному округу, Ермолаеву Владимиру Викторовичу, № 16 в списке Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", - рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

С решениями, принятыми в рамках 39-го заседания, можно ознакомиться на сайте.

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# выборы , Игорь Халин

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