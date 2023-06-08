Тюменская облдума одобрила отставку депутата Евгения Макаренко

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отставку Евгения Макаренко приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 8 июня.

Евгений Макаренко, ранее избранный по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", сложил полномочия досрочно.

Как сообщила председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова, решение принято на основании письменного заявления Евгения Макаренко о сложении депутатских полномочий, а также в соответствии с законом "О статусе депутата Тюменской областной думы".

Любовь Голышева