Тюменская облдума одобрила отставку депутата Евгения Макаренко
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Отставку Евгения Макаренко приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 8 июня.
Евгений Макаренко, ранее избранный по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", сложил полномочия досрочно.
Как сообщила председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова, решение принято на основании письменного заявления Евгения Макаренко о сложении депутатских полномочий, а также в соответствии с законом "О статусе депутата Тюменской областной думы".
Любовь Голышева