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Тюменская облдума одобрила отставку депутата Евгения Макаренко

Политика, 13:54 08 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отставку Евгения Макаренко приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 8 июня.

Евгений Макаренко, ранее избранный по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", сложил полномочия досрочно.

Как сообщила председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова, решение принято на основании письменного заявления Евгения Макаренко о сложении депутатских полномочий, а также в соответствии с законом "О статусе депутата Тюменской областной думы".

Любовь Голышева

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# Евгений Макаренко , облдума

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