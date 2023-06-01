Тюменские музеи и школы могут получить грант до 15 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 15 млн рублей на развитие проекта могут выиграть юридические лица из Тюменской области на грантовом конкурсе от общественной организации "Движение первых". К участию приглашают колледжи, вузы, музеи, библиотеки, школы и детские лагеря.

На конкурсе 12 направлений: образование и знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, туризм и путешествия, волонтерство и добровольчество и другие направления.

Подать заявку можно до 7 июля по ссылке.