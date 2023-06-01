15 предпринимателей и компаний получили премию Tyumen Business Awards

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

15 предпринимателей и компаний признаны победителями премии Tyumen Business Awards. Награды вручили тем, кто вносит существенный вклад в развитие Тюменской области.

"Открытие новых технологических производств, туристических комплексов, социальных объектов – это серьезное и сложное дело. Но наши предприниматели не боятся брать на себя ответственность, развиваться и строить планы. Популярность премии постоянно растет, уверен, что и в следующем году у нас будет еще больше номинантов и еще больше новых интересных проектов", - сказал генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

В номинации "Событие года" статуэтку премии получила генеральный директор ООО "Уффици" Татьяна Якунина за реализацию инвестиционного проекта по строительству нового 4-звездочного отеля "Миросс" в Тобольске.

"Предприятие года" - ООО "Бифорс" - за вклад в социально-экономическое развитие региона, создание импортозамещающей продукции и открытие завода по производству полипропиленовых сеток в Тобольске.

Предприниматель из Юргинского района Алексей Семенов получил премию в номинации "Проект года" за успешную реализацию социального значимого проекта "Кабинет реабилитации".

"Стартап года" - предприниматель Татьяна Полищук - за вклад в воспитание подрастающего поколения и открытие развивающей студии для детей "АРТ.УМ", Ялуторовск.

"Бренд года" - торговая марка "Жили-были" - предприниматель Заводоуковского округа Татьяна Ильина за эффективные маркетинговые достижения в реализации инвестиционного проекта.

Памятную статуэтку единой Инвестиционной команды региона в номинации "Расширение сотрудничества" получил региональный директор ПСБ в Тюмени Руслан Аминов за расширение возможностей поддержки малого и среднего бизнеса и молодежного предпринимательства в Тюменской области.