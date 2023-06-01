Более 1,3 тыс. специалистов подготовил многопрофильный колледж ТИУ для Тюменской области

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

1 тыс. 380 выпускников многопрофильного колледжа ТИУ получат дипломы о профессиональной подготовке на торжественном выпуске 1 июля. 422 выпускника окончили обучение с отличием, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Почти 30 % молодых людей 2023 года выпуска планируют продолжить обучение по программам высшего образования, 28 % будут призваны в ряды Вооруженных сил РФ, остальные планируют трудоустроиться на предприятия и в организации региона. Многие из них уже нашли работу в период производственной и преддипломной практик.

Многопрофильный колледж – одно из самых крупных подразделений ТИУ, контингент обучающихся составляет около пяти тыс. человек. МПК объединяет пять учебных отделений, занимающихся подготовкой специалистов по различным направлениям. В колледже ведется подготовка по 30 специальностям и 11 профессиям различного направления и профиля. Портфель образовательных программ ежегодно обновляется.

В 2023 году впервые производится набор на обучение по образовательным программам: Экологическая безопасность природных комплексов; Землеустройство; Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания; Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); Электромонтажник слаботочных систем.