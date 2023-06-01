Шесть концертов составят фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Шесть концертов, четыре из которых дадут коллективы Тюменского концертно-театрального объединения, включены в фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который стартует в Тобольске 29 июня. Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

29 июня в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова выступит ансамбль "Зори Тюмени" с поэтическим спектаклем-откровением "Полночь в саду добра и зла…, вместе навсегда". 30 июня вокал-группа "Санрайз" представит программу "История любви" в ДК "Синтез". 1 июля площадкой станет Дворец наместника. В нем выступит камерный оркестр "Камерата Сибири". Концерт посвящен музыке России, прозвучат сочинения П. И. Чайковского и отечественных композиторов ХХ века.

В Храме Воскресения Христова (церковь Захарии и Елизаветы) 2 июля состоится концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии.

8 и 15 июля состоятся концерты приглашенных звезд - российского саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана и певца, композитора, музыканта, автора песен, заслуженного артиста Российской Федерации Леонида Агутина.

Фестиваль пройдет в 14 раз! За эти годы его концерты посетили более 35 тыс. слушателей, зрителями видеотрансляций стали более 100 тыс. человек. Фестиваль включен в Национальный календарь событий и в 2022 году вошел в ТОП-3 Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства".

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