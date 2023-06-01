Тюменская область сохраняет лидирующие позиции по производству основных продуктов питания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохраняет лидирующие позиции по производству основных продуктов питания в расчете на одного жителя. Об этом на заседании Общественной палаты региона 27 июня сообщил заместитель губернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса области Владимир Чейметов.

"За последние пять лет более, чем на 10 процентов по каждому из направлений мы демонстрируем поступательное движение вперед в части формирования продовольственной безопасности. Производство молока у нас в полтора раза больше, чем в среднем в Российской Федерации. По Уральскому федеральному округу мы превышаем двукратно. В последнее время за счет реализации ряда инвестиционных проектов мы вышли на первое место в УФО по производству мяса на одного жителя. Ранее, еще с советских времен, пальму первенства в этом вопросе держала Челябинская область. По итогам 2022 года мы ее перехватили", — сказал Владимир Чейметов.

Птицефабрика "Боровская", пострадавшая от птичьего гриппа в 2021 году, выйдет на полноценные производственные мощности, и регион вернет лидирующую позицию, заверил директор областного департамента АПК.

Рыбоводы тоже показывают поступательную динамику. По сравнению с 2018 годом на 10 % увеличился объем товарной рыбы, которая поступила в переработку и продажу в регионе.

Владимир Чейметов добавил, что продукцию тюменских производителей приобретают 16 государств мира.

Инна Пахомова