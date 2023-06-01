16 государств закупают продукцию тюменских производителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 государств приобретают продукцию тюменских производителей. Об этом на заседании Общественной палаты региона 27 июня сообщил заместитель губернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса области Владимир Чейметов.

"Буквально 15 лет назад Российская Федерация импортировала огромное количество продовольствия из-за рубежа. По итогам 2022 года объем экспорта по Тюменской области составил более 27 миллионов долларов США. Наша продукция едет в большое количество стран", — сказал он.

Только кондитерские изделия, выпускаемые в регионе, поставляются в восемь стран мира.

"По всем направлениям, по которым производится продукция, мы видим существенное перевыполнение потребностей за исключением двух позиций — это говядина и овощи. Это обусловлено тем, что здесь есть над чем работать. Ряд инвестиционных проектов в этих направлениях предусматрено", — сказал он.

Владимир Чейметов добавил, что предприятия региона активно участвуют во всероссийских выставках и конкурсах, получают награды.

Инна Пахомова