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Губернатор Тюменской области напомнил о строительстве самого крупного нефтепровода СССР

Губернатор, 18:34 28 июня 2023

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Первая нефть по самому крупному трубопроводу СССР - Усть-Балык - Курган - Уфа – Альметьевск была запущена 28 июня 1973 г. Об этом факте рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Специалисты сделали невозможное – возвели ее всего за два года. Преодолевали преграды в виде болот и рек. Работали в аномальные морозы. Например, в январе 1973-го термометр показывал минус 48 градусов. Из строя вышло более тысячи единиц техники. Но цель все равно была достигнута", - уточняется в сообщении.

Глава региона отметил, что трудовые подвиги по освоению Западной Сибири и созданию мощного топливно-энергетического комплекса вызывают восхищение и гордость.

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# Александр Моор , Западная Сибирь , история , нефтепровод , ТЭК

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