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Пианист Олег Аккуратов выступит на концерте Игоря Бутмана в Тобольске

Общество, 08:14 03 июля 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Пианист Олег Аккуратов выступит на концерте саксофониста Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра в Тобольске во время XIV фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 8 июля, начало в 20 часов.

"Олег Аккуратов – удивительный музыкант: c рождения не имеющий возможности видеть мир, он стал виртуозным пианистом. Его игра характеризуется отличной техникой, стилем исполнения и безупречным вкусом. Кроме того, он вокалист с приятным голосом, композитор, импровизатор, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку", - рассказали в Тюменской филармонии.

С 2013 года музыкант активно участвует в проектах Игоря Бутмана. В составе джазового Квинтета и Московского джазового оркестра гастролировал по многим странам.

Билеты можно приобрести онлайн.

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# Лето в Тобольском кремле

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