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Машину УАЗ-3909 отправили тюменским бойцам в зону СВО из Омутинского района

Общество, 18:29 29 июня 2023

из Telegram-канала "Омутинское: новости, события, факты" | Фото: из Telegram-канала "Омутинское: новости, события, факты"

Машину УАЗ-3909 отправила тюменским бойцам в зону СВО администрация Омутинского района. Автомобиль был куплен на средства, которые жители и организации перечислили на благотворительный счет "Победа" для оказания гуманитарной и адресной поддержки военнослужащим-землякам, сообщает в своем Telegram-канале "Омутинское: новости, события, факты".

"Хочется, чтобы это была счастливая машина. Пусть ребята выезжают на ней на задание и возвращаются на место дислокации целыми и невредимыми. Наши военнослужащие обратились ко мне с просьбой - позвонили на мой мобильный прямо из места проведения боевых действий и сказали, что им необходим "УАЗик". Мы решили купить "буханку" в воинскую часть, где служат пятнадцать наших ребят", - сказал глава района Олег Кузнецов.

На этой неделе документы на автомобиль Олег Кузнецов передал одному из бойцов, который сейчас находится в краткосрочном отпуске. На встрече присутствовал военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов Александр Филипенко. Он отметил, что приобретенное транспортное средство будет добавлено к штатному вооружению воинской части и облегчит прохождение службы, выполнение задач для наших земляков.

"Поддержка земляков очень ценна и важна. Несомненно, эта машина поможет выполнять поставленные нам боевые задачи, и оперативно выезжать на местность. УАЗ проедет везде - по грунтовке, снегу, грязи, лужам. Его гораздо проще обслуживать и ремонтировать, чем, например, большой "Урал". К тому же он громко работает, его проще заметить, а "буханка" мобильна и неприметна", - отметил военнослужащий.

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