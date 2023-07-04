XI Международный форум СУП-2023 в Тюмени продлили на один день

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре дня - с 10 по 13 августа - продлится XI Международный бизнес-форум "Слёт Успешных Предпринимателей 2023" (СУП) в Тюмени. Организаторы по многочисленным просьбам участников увеличили количество дней проведения форума.

Как прокомментировал руководитель проектной команды форума, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России" Виктор Ивлев, ранее на СУПе одним из главных событий была бизнес-игра "ЗАВОД". Она занимает восемь часов, и для многих была дилемма: пойти на бизнес-игру или посетить площадки. "В этом году мы решили сделать стартовый день 10 августа и посвятить его бизнес-игре "ЗАВОД". Чтобы у тех, кто хочет в нее поиграть, была возможность посетить и другие площадки форума. Официальное открытие форума состоится 11 августа", - пояснил он.

Помимо бизнес-игры, XI СУП удивит участников множеством интересных и актуальных площадок: наставничество;предпринимательское образование; нейросети; женское лидерство; молодежное предпринимательство; ярмарка инвестиций; масштабирование сети и другие. Всего будет организовано более 20 площадок

Впервые за время проведения форума будет организована площадка о спорте, физической культуре и здоровье самого предпринимателя.

В качестве спикеров выступят ведущие представители индустрии фитнеса и красоты, известные российские рестораторы и отельеры. Площадка будет работать с 11-13 августа в ДК "Нефтяник". Участников ожидают мастер-классы, дискуссии, круглый стол, а также утренние пробежки с известными предпринимателями. "Самое главное - на площадке будут эксперты, с которыми можно пообщаться, задать самые каверзные вопросы, поэтому, в первую очередь, наши слушатели получат практические инструменты. Мы хотим, чтобы они ушли с исписанными блокнотами или большим количеством заметок в телефоне", - рассказала куратор площадки, генеральный директор фитнес-клуба "Фитберри" Наталья Проскурякова.

Работа площадки начнется с префорума, модератором которого выступит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва, а среди спикеров - спортивный предприниматель Владимир Волошин, генеральный директор сети фитнес-клубов "Bright Fit" Алексей Романов, основатель ресторанной компании "Максим" Лариса Невидайло.

На мастер-классе "Социальное предпринимательство в области физической культуры" спикеры поделятся опытом организации крупнейших социальных проектов в области спорта. Свои кейсы представят: директор сети ресторанов Subway, организатор забегов "5 вёрст Затюменский" и основатель компании "ТЫ АТЛЕТ" Роман Берестовский, а также руководитель проекта "Стальной характер" Андрей Потапов. Поделится своим опытом и организатор фестиваля силовых видов спорта Siberian Power Show Денис Киюцин. Перед ним стоит амбициозная цель, чтобы авиакомпании подстраивали рейсы в Красноярск в соответствии с датами проведения фестиваля. "Тогда я буду считать свою задачу исполненной", - сказал предприниматель.

Визитной карточкой площадки станут утренние пробежки и зарядки. 11 августа участники смогут пробежать вместе со спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным, девиз которого: "Люди, которые готовы в 6 утра выйти на спорт, способны на многое". Кроме этого участников ждут пробежки с президентом "Опоры России" Александром Калининым, а также зарядка с двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России по бодибилдингу Натальей Проскуряковой.

Площадка "Здоровое предпринимательство" будет интересна представителям фитнес-индустрии, владельцам, управляющим, руководителям и маркетологам. В рамках ее работы запланировано обсуждение изменения потребительских предпочтений, будут анонсированы новые проекты и технологии в индустрии фитнеса и красоты.

В программе форума ожидается много уличных спортивных мероприятий, где известные инструкторы групповых программ России поделятся опытом с жителями города. На уличных площадках состоятся бесплатные семинары и мастер-классы. Зрелищности добавят боксерские поединки в рамках взрослой и детской "Лиги бокса" под руководством основателя проекта "Лига бокса" Сергея Линкевича. Стоит отметить, что 12 августа Тюмень ждет большой спортивный праздник. На набережной в этот день также пройдет празднование дня физкультурника.

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