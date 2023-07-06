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На заброшенных могилах ветеранов ВОВ в Тобольском районе обновят надгробия

Общество, 17:12 06 июля 2023

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

40 заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны в Тобольском районе приведут в порядок волонтеры общественной организации "Молодежь-Инициатива-Развитие".

Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, мероприятие в селах Байкалово, Булашово и Дегтярево пройдет в рамках проекта "Память хранят живые". Проект реализуется с 2013 года, за это время в порядок привели 90 захоронений, заменили на новые 30 памятников.

"Мы обновим семь надгробий на очень старых заброшенных могилах. Еще 33 захоронения облагородим, уберем мусор, покрасим, установим таблички, что здесь похоронен участник войны", - рассказал председатель РОО "МИР" Константин Симанов. Информацию о похороненных ветеранах волонтерам помогает искать общественность и Совет ветеранов.

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# ветераны , кладбища , Тобольский район

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