В Тюменской области ежегодно ремонтируют около 600 км дорог

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 600 км дорог ежегодно ремонтируют в Тюменской области. Такая же цифра и в 2023 году. Об этом сказал глава региона Александр Моор по итогам рабочей поездки по объектам строительства и благоустройства 6 июля.

"Безусловно, для нас приоритетом в рамках нацпроекта является доведение до необходимого процента дорог городской агломерации. В каждом муниципалитете также идут большие объемы дорожных работ в этом сезоне", — сказал он.

Глава региона побывал на строительстве транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Объект позволит эффективно распределить транспортные потоки по ул. Мельникайте и создать транспортный коридор высокой пропускной способности от автомобильной дороги обход Тюмени до ул. Щербакова. Готовность транспортной развязки составляет 85 %.

Продолжается строительство большой развязки на Червишевском тракте. "Там есть небольшая задержка, связанная с переустройством коммуникаций, в первую очередь, ЛЭП. Я думаю, мы нагоним темп", — сказал губернатор.

Инна Пахомова