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Нарушения правил на дорогах Тюменской области начнут выявлять комплексы "Кордон Про"

Общество, 15:10 07 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Комплексы "Кордон Про", размещенные на автомобилях, начнут выявлять нарушения правил дорожного движения на трассах Тюменской области в 2023 году.

Об этом сообщил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 7 июля.

Андрей Миллер отметил, что водители успевают привыкнуть к стационарным камерам видеофиксации. "Камер много, но зачастую водитель уже знает, где они расположены и, подъезжая к ним, снижает скорость, а до следующей едет так, как ему хочется. И эти "рывки" в движении влияют на дорожную обстановку", - рассказал он.

По его словам, был изучен опыт применения комплексов "Кордон Про" в Новосибирской и Свердловской областях, а также получено согласие Главного управления строительства Тюменской области. Комплексы будут устанавливать на автомобилях дорожных служб с соответствующими обозначениями.

"Это позволит регулировать скорость транспортного потока, выявлять нарушения при перестроениях, такая форма контроля будет дисциплинировать водителей", - рассказал Андрей Миллер.

Ступников Николай

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области

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