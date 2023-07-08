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При пожаре в жилом доме в Викуловском районе погиб один человек

Общество, 09:18 08 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в одноэтажном двухквартирном жилом доме произошел в с. Одино Викуловского района 8 июля. Сообщение в экстренные службы поступило во втором часу ночи.

"На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение кровли жилого дома одной из квартир. К сожалению, в ходе тушения пожара, был обнаружен один погибший", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Общая площадь пожара составила 70 метров квадратных. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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