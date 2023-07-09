  • 9 июля 20239.07.2023воскресенье
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер юго-западный

В отрасли почтовой связи Тюменской области трудятся 3 300 человек

Губернатор, 10:44 09 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

3 тыс. 300 человек трудятся в отрасли почтовой связи Тюменской области. Из них – более 1 тыс. почтальонов, 500 операторов и 200 водителей. В свой профессиональный праздник – День российской почты многие из них трудятся, сообщает информационный центр регионального правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что почти 70 % объема почтовых отправлений от жителей региона приходится на северные округа — Югру и Ямал. Глава региона поблагодарил специалистов за добросовестный труд, постоянное стремление повышать качество услуг и активно внедрять современные цифровые сервисы.

За 2022 год сотрудники Почты России в Тюменской области обработали около 28 млн почтовых отправлений. Сюда входит письменная корреспонденция, посылки и EMS-отправления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Почта России , профессиональный праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:44 09.07.2023В отрасли почтовой связи Тюменской области трудятся 3 300 человек
10:15 09.07.2023Губернатор Тюменской области поздравил рыбаков с профессиональным праздником
16:16 07.07.2023В Тюменской области планируют построить и отремонтировать 38 сельских ФАПов
14:37 07.07.2023Александр Моор принял участие в торжественном открытии модельной библиотеки в Казанском районе