В отрасли почтовой связи Тюменской области трудятся 3 300 человек

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

3 тыс. 300 человек трудятся в отрасли почтовой связи Тюменской области. Из них – более 1 тыс. почтальонов, 500 операторов и 200 водителей. В свой профессиональный праздник – День российской почты многие из них трудятся, сообщает информационный центр регионального правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что почти 70 % объема почтовых отправлений от жителей региона приходится на северные округа — Югру и Ямал. Глава региона поблагодарил специалистов за добросовестный труд, постоянное стремление повышать качество услуг и активно внедрять современные цифровые сервисы.

За 2022 год сотрудники Почты России в Тюменской области обработали около 28 млн почтовых отправлений. Сюда входит письменная корреспонденция, посылки и EMS-отправления.