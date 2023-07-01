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В жару на федеральных трассах Тюменской области дежурят инспекторы и медики

Общество, 19:48 10 июля 2023

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

В жару на федеральных трассах Тюменской области дежурят инспекторы ГИБДД и медики. Врачи проведут осмотр, дадут водителям необходимые советы, измерят давление,сообщает информационный центр регионального правительства.

Дополнительные наряды ДПС ГИБДД несут службу на аварийных участках федеральных дорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе.

Автоинспекторы рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями советуют избегать дальних поездок.

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# ГИБДД Тюменской области , скорая помощь

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