В жару на федеральных трассах Тюменской области дежурят инспекторы и медики

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

В жару на федеральных трассах Тюменской области дежурят инспекторы ГИБДД и медики. Врачи проведут осмотр, дадут водителям необходимые советы, измерят давление,сообщает информационный центр регионального правительства.

Дополнительные наряды ДПС ГИБДД несут службу на аварийных участках федеральных дорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе.

Автоинспекторы рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями советуют избегать дальних поездок.