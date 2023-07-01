Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры подписали соглашение о сотрудничестве

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" и Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра подписано на полях выставки Иннопром при участии полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба полпредства.

Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере привлечения индустриальных партнёров к поддержке молодёжных лабораторий и внедрению в производство совместных научно-технологических проектов, создание совместных образовательных продуктов, академический обмен преподавателями, а также образовательной и научной информацией и материалами, организацию программ стажировок для сотрудников НОЦ, совместных экспертных мероприятий, доступа к библиотеке онлайн-курсов и другие направления.

Соглашение о сотрудничестве между двумя научно-образовательными центрами, расположенными на территории Уральского федерального округа – это, по словам Владимира Якушева, результат большой совместной работы.

"В этом году состоялось пять совместных стратегических сессий по ключевым вопросам взаимодействия. Предложения, сформулированные по их итогам, зафиксированы в соглашении. Уверен, оно станет новым импульсом для развития взаимовыгодного сотрудничества в вопросах образовательной, научной и проектной деятельности", - подчеркнул полпред.

Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ объединяет Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменскую область. Участники Уральского межрегионального НОЦ - Курганская, Свердловская и Челябинская области. В центрах представлены проекты в таких направлениях, как экология, энергетика, новые материалы и технологии, аэрокосмическая отрасль, нефтегазовая промышленность, биологическая безопасность, Арктика и образование.

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Подписи под документами поставили: со стороны Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" подпись под документом поставил директор по развитию Игорь Манжуров, от лица Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра договорённость - генеральный директор Агентства развития научно-образовательных проектов, которое осуществляет оперативное управление деятельностью участников ЗапСибНОЦ, Денис Неустроев.