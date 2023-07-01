В Тюменской области разрабатывают новые проекты по внедрению искусственного интеллекта

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Дизайн-сессия "ИИ-трансформация Тюменской области" прошла в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 13 июля. По инициативе регионального правительства экспертам Сбера предложено выступить модераторами по поиску новых проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

"У Тюменской области есть опыт использования искусственного интеллекта. Дизайн-сессия - способ убрать страхи перед чем-то новым, прагматично подойти к этой интересной и перспективной сфере. Мы не чураемся ничего нового, всем интересуемся, но когда принимаем решение что-то делать, всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей, на улучшение процессов, которыми мы с вами управляем. Экономику никто не сбрасывает со счетов", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к участникам мероприятия.

В течение 2,5 часов за круглыми столами они разберут успешные кейсы применения искусственного интеллекта в различных отраслях. Модераторами мозгового штурма выступили сотрудники Сбера.

"У правительства Тюменской области есть достаточно много наработок в области искусственного интеллекта, много внедрений. Мы со своим опытом хотим выступить в роли экспертов: сравним какие-то достижения, предложим участие. И самое главное – вместе поработаем над теми проектами, которые могут быть реализованы на благо общества", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель управляющего Западно-Сибирского отделения ПАО "Сбербанк" Александр Исаев.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов напомнил, что в регионе с 2019 года в реализуется дорожная карта "Новотех", она имеет четыре блока: формирование отрасли, масштабирование проектов, кадровая поддержка, информационное сопровождение. За четыре года в регионе реализовано несколько проектов с использованием ИИ, которые нашли признание на федеральном уровне.

"С 2020 года реализован виртуальный консультант – тюменская компания разработала с помощью ИИ продукт, который снизил нагрузку на медиков региона в период пандемии. В 2022 году появились проекты в области занятости населения и аренде земельных участков. Система "Безопасный город" – биометрия, государственные регистрационные знаки, более 5 тысяч камер установлено, 450 подкачены к аналитике по распознаванию лиц. Благодаря этой системе за 2022-2023 годы удалось обнаружить 42 человека, в том числе из федерального розыска", - сказал Логинов.

Тюменская область стала первой в России, применившей на практике информационную систему транспортного потока. И таких примеров, в которых используется, ИИ есть еще около десятка.

Участники дизайн-сессии за пятью круглыми столами работали над кейсами по темам: образование, здравоохранение, ЖКХ, дороги, транспорт, лесное хозяйство, делопроизводство. По итогам их работы губернатор Тюменской области выберет проекты, которыми займется рабочая группа из состава специалистов регионального правительства и Сбера.

Анжела Лебедева