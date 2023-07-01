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В зоне наводнения на юге России детей из Тюменской области нет

Общество, 14:35 14 июля 2023

мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске

В зоне наводнения на юге России не отдыхают дети из Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В лагерях "Смена" (Анапа) и "Орленок" (Туапсе) делегаций тюменских ребят сейчас нет, подчеркнули в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Напомним, в Тюменской области путевки на море выделяют детям, имеющим достижениям в образовании, науке, спорте, культуре и общественной деятельности.

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# детский летний отдых

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