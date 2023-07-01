Трехквартирный дом для медицинских работников строят в Нижней Тавде

| Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова | Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова

Трехквартирный дом для медицинских работников возводят на ул. Рябиновой в Нижней Тавде. Об этом в прямом эфире сообщил глава муниципалитета Валерий Борисов.

"До этого мы построили дома в Антипино, Конченбурге и Тарманах для медицинского работника и учителя. Этим мы занимаемся системно. Мы медицинских работников не бросим", — пообещал глава района.

Отметим, на территории Нижнетавдинского района есть областная больница № 15, в ней работают около 300 человек. "У нас в администрации заведено предоставлять жилье медицинским, педагогическим работникам, сотрудникам сферы культуры. Но его не хватает. Правильное решение принято губернатором Тюменской области. В марте мы задали ему вопрос, касающийся жилья в населенных пунктах, где открыты фельдшерско-акушерские пункты. Он отреагировал, дал поручение службам", — сказал Валерий Борисов.

Глава района сказал, что в 2021-2022 годах здесь построили восемь ФАПов и чтобы привлечь специалистов, нужно построить новые дома. По словам Валерия Борисова, в 2024 году начнется возведение зданий для фельдшеров. На строительство выделят 36 млн рублей.

Инна Пахомова