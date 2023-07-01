На тюменском стадионе "Геолог" художник рисует болельщикам бесплатные плакаты

fc-tyumen.ru/ fc-tyumen.ru/

Специальный художник работает на стадионе "Геолог" в Тюмени. Любой желающий может вместе с профессионалом нарисовать плакат, поддерживающий местных футболистов, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

"Всё это, разумеется, бесплатно. Так что в следующий раз – не робейте. Подходите и рисуйте. Футболистам это творчество понравилось!" - отметили в ФК "Тюмень".

Художник сделал персональный плакат-подарок самому юному зрителю матча Тюмень - Химки, Егору всего 10 месяцев.