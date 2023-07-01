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На тюменском стадионе "Геолог" художник рисует болельщикам бесплатные плакаты

Общество, 17:01 19 июля 2023

fc-tyumen.ru/

Специальный художник работает на стадионе "Геолог" в Тюмени. Любой желающий может вместе с профессионалом нарисовать плакат, поддерживающий местных футболистов, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

"Всё это, разумеется, бесплатно. Так что в следующий раз – не робейте. Подходите и рисуйте. Футболистам это творчество понравилось!" - отметили в ФК "Тюмень".

Художник сделал персональный плакат-подарок самому юному зрителю матча Тюмень - Химки, Егору всего 10 месяцев.

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