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В Тюменской области в день выборов технология QR-кодирования будет применяться повсеместно

Политика, 16:21 25 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технология QR-кодирования в единый день голосования, 10 сентября, будет применяться в Тюменской области повсеместно. Исключения составят те избирательные участки, где будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В распоряжении избиркома их 120.

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 25 июля.

По его словам, технология QR-кодирования позволяет с помощью двухмерного машиночитаемого кода ввести протоколы участковой избирательной комиссии в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

Игорь Халин рассказал, что решены и все принципиальные вопросы с видеонаблюдением в сотрудничестве с "Ростелекомом". Оно будет организовано в 377 избирательных участках, на остальных 685 будет видеофиксация.

"Таким образом мы охватим около 60 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. По положению материалы будут храниться два месяца", - резюмировал председатель избиркома.

Напомним, электоральный цикл осени 2023 года в Тюменской области насчитывает 36 избирательных кампаний. На региональном уровне пройдет три, основная – выборы губернатора Тюменской области.

Инна Кондрашкина

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# QR-код , выборы губернатора , единый день голосования , Игорь Халин

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