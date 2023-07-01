"Хозтовары" на ул. Дзержинского в Тюмени станут рестораном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В здании магазина "Хозтовары" на ул. Дзержинского в Тюмени откроют ресторан. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести.FM 28 июля.

"Магазин "Хозтовары" приобрели новые хозяева. Они разрабатывают научно-проектную документацию, скоро приступят к реставрации", — сказал он.

Руслан Кухарук предложил оставить прежнее название, которое вызывает воспоминания у многих тюменцев.

Здание возведено в 1902 году. Магазин выделяется дробным кирпичным узорочьем лицевого фасада. Декоративное убранство образуют множественные пояски, сплошные ковровые ленты геометрических орнаментов, оконные навершия и широкий карниз, увенчанный глухим декоративным парапетом.

Отметим, всего на пешеходной улице Дзержинского находится 20 исторических объектов, выполненных из дерева и кирпича. На все здания разработана или находится в разработке научно-проектная документация. Всего реставрация коснется 70% домов.

Инна Пахомова