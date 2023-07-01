Десять уличных театров из разных городов выступают в Тюмени на фестивале "Сны улиц"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 уличных театров из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Королева, Тобольска, Ялуторовска и Тюмени участвуют в XVIII Всероссийском фестивале "Сны улиц" в Тюмени 30 июля. Впервые он проходит в пяти локациях пешеходной улицы Дзержинского.

Для фестиваля 18 лет – это не совершеннолетие, он продолжает расти, развивается, применяет разные формы и форматы, отметила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" организатор фестиваля, актриса театра "Мимикрия" Майя Шульц.

"В этом году мы сами выбирали коллективы, потому что знали, что фестиваль пройдет на пешеходной улице Дзержинского. Она достаточно камерная, сложно расположить большие формы. И ее можно использовать для движения. Поэтому коллективы подобрали мобильные, которые могут передвигаться по всем площадкам фестиваля. Театр из Тобольска впервые на фестивале представит свой променад", - рассказала Майя.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа фестиваля началась с 12 часов, за это время горожане успели посмотреть несколько спектаклей. Директор Театр кукол быстрого реагирования "ТеКуБыр" Владимир Нахимов из Санкт-Петербурга говорит, что первый раз в Тюмени, на фестивале, но публикой доволен, принимают тепло.

"Я человек-оркестр и кукольный театр – все в одном флаконе. У меня детско-познавательное направление про музыкальные инструменты, в основном, куклы мне помогают. Они танцуют, играют, все по-настоящему", - сказал он.

Фестиваль "Сны улиц" – с 2011 года стал брендом УФО. За время его проведения в Тюмени побывали 80 театров из 40 стран. Популярность фестиваля с каждым годом только растет. Все это благодаря его основателям.

"Родоначальники данного фестиваля и направления уличных театров в Тюменской области – театр "Мимикрия", который отмечает в этом году 20-летие. Уличный театр – честное направление, в нем нельзя прятаться за софитами и декорациям. Здесь есть только строгое жюри – это зрители", - заметила директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организаторы постарались представить в программе различные направления уличного театра. Так, театр "Папьемашенники" из Санкт-Петербурга – новое поколение бродячих потешников и скоморохов. Театр с 2005 года продолжает традиции народного балаганного театра, сохраняет традиции русского петрушечного театра и популяризирует образ Петрушки в России и за рубежом.

Впервые фестиваль уличных театров в коллаборации с фестивалем танца Chacka Chacka проведет свидание по-кубински. Организаторы собрали определенное количество пар, которые будут идти навстречу друг другу, с обеих сторон улицы. Актеры театра "Мимикрия" - ростовые куклы – возглавят шествие. Пары сольются в одном танце руэда. Променад кубинских танцев начнется в 19 часов.

Программа фестиваля "Сны улиц" продолжится до 21 часа 30 минут. Проект реализуется при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий, регионального департамента культуры в рамках нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева