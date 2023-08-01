В Тюмени пройдет всероссийский фестиваль "Книжные маяки России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестивальное движение "Книжные маяки России" пройдет в Тюменской научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 8 августа. Тюмень станет одной из точек маршрута книжной экспедиции от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщает пресс-служба библиотеки.

"Менделеевка станет одной из центральных площадок "Книжных маяков России" в Тюменской области. В библиотеке пройдет торжественная встреча гостей, открытие фестивального дня, пленарное заседание, творческие встречи и интенсивы с писателями, издателями и гостями города", – рассказала директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.

Участников фестиваля ждут круглые столы, дискуссии с авторами и издателями, интенсивы, экскурсионные прогулки по областной столице и другие мероприятия. Среди пассажиров книжного поезда – писатели, поэты, издатели, блогеры, журналисты, библиотекари, ученые, актеры, предприниматели.

Добавим, книжное путешествие через всю страну будет проходить с 1 по 20 августа в рамках проекта "Читающий август". Экспедиция на поезде будет "зажигать" "Книжные маяки России" в 14 городах: здесь пройдут масштабные фестивальные события. Жители страны смогут смотреть их в онлайн-формате на ежедневных 12-часовых эфирах в группе во Вконтакте.

Подробная программа и расписание событий фестивального дня в Тюмени будут опубликованы в ближайшее время.

Возрастное ограничение: 6+