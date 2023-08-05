Ферма по разведению соболя может появиться в Уватском районе
Общество, 16:01 05 августа 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Инвестиционное предложение по созданию фермы по разведению соболя формируют в Уватском районе.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в администрации муниципалитета.
"После разработки данного кейса будет проводиться работа по поиску инвестора для реализации проекта", - сообщили в администрации.
Отметим, сейчас в Уватском районе реализуют 39 инвестиционных проектов. Общий объем финансирования составляет 840 млрд рублей. Будет создано более 3,9 тыс. новых рабочих мест. Четыре проекта в 2023 году уже реализованы с объемом инвестиций 300 млн рублей.
Инна Пахомова