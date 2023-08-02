Инвесторы вложат 3 млрд рублей в модернизацию судостроительного завода в Тобольске

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Около 3 млрд рублей инвестируют в реконструкцию и модернизацию судостроительного завода в Тобольске Обь-Иртышское речное пароходство и компания "Межрегионфлот". В результате Тюменская область станет четвертым регионом в России, способным строить суда класса "река-море".

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях по итогам работы Совета по улучшению инвестиционного климата.

Во время его работы глава региона вместе с участниками обсудил несколько перспективных проектов. В их числе инвестпроект компании "Восход". В 2022 году предприятие изготовило более 73 тысяч деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Собственники видят потенциал для развития и планируют к 2027 году завершить строительство нового цеха металлообработки в Тюмени. Будет создано несколько десятков новых рабочих мест.

Предприятие "ЕТС Трейд" возведет в областной столице многофункциональный центр по ремонту грузовых автомобилей. Инвестор планирует трудоустроить больше 50 человек.

"Все три проекта реализуются при содействии Инвестиционного агентства Тюменской области. Наша ставка на местных предпринимателей себя оправдывает. Продолжим поддержку бизнеса. Для этого внедряем обновленный, более продвинутый региональный инвестиционный стандарт. Это понятная пошаговая инструкция по получению всего комплекса услуг, необходимых для реализации проектов. Главная цель - сократить путь инвестора от возникновения идеи до капиталовложений", - отметил глава региона.