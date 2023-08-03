600 таблеток сильнодействующего вещества изъяли у тюменца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лет тюрьмы грозит трем тюменцам за хранение и распространение сильнодействующего вещества. Молодые люди с мая 2023 года занимались распространением запрещенных веществ, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего тюменца, у которого изъяли шесть пакетов с 600 таблетками. Задержанный объяснил, что он с друзьями занимается распространением сильнодействующих препаратов, которые приобретает на теневой площадке сети Интернет.

В день задержания его товарищи должны были принести упаковочный материал, чтобы разложить запрещенные вещества на меньшие объемы и сделать закладки. По местам жительства оперативники задержали двух 19-летних подельников тюменца, которые признались в содеянном и подтвердили его слова. Экспертиза показала, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество прегабалин.

В отношении ранее несудимых граждан возбудили уголовное дело по ст. "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигурантам избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.