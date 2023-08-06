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Более 45 млн рублей потратили в магазинах тюменцы за июнь

Общество, 14:31 06 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стоит на втором месте по динамике торгового оборота в УФО, по наименьшему повышению цен — на первом. Тюменцы с начала 2023 года потратили в магазинах 255 млрд 882,6 млн рублей. По сравнению с 2022 годом торговый оборот вырос на 11,7%.

Как сообщает "Вслух.ру", в июне тюменцы потратили в магазинах 45 млрд 429,6 млн рублей. Основная часть расходов по традиции приходится на непродовольственные товары.

Напомним, что в январе и феврале оборот розничной торговли превышал 39 млрд, в марте приблизился к 43 млрд, в апреле и мае был более 44 млрд рублей в месяц. При этом по наименьшему индексу роста цен Тюменская область на первом месте в УФО. По сравнению с декабрем за полугодие стоимость товаров и услуг выросла на 0,4%.

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# товарооборот , УФО

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