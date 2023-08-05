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Награды жителям Сладковского района вручил Александр Моор

Общество, 16:31 05 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Награды жителям Сладковского района вручил губернатор Тюменской области Александр Моор 5 августа.

Благодарность губернатора объявлена работникам сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Две семейные пары награждены памятными медалями и благодарственными письмами в связи с юбилеем супружеской жизни, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Напомним, жители Сладковского района отмечают 5 августа 100-летие муниципалитета. К празднику присоединился и глава региона.

"В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, — это труд и талант многих поколений наших земляков", - подчеркнул Александр Моор.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , Сладковский район

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