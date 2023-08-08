Крупное поселение предков татар под Тюменью исследуют археологи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Археологи ведут раскопки на территории Балдинского городища, близ с. Мичурино Тюменского района. Здесь проживали носители бакальской культуры — предки современных татар.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала научный сотрудник сектора археологии Тюменского научного центра СО РАН Светлана Берлина.

"Бакальская культура существовала с V века до XIII–XIV веков. Начиная с VI века на территорию лесостепи Западной Сибири начинается проникновение тюрков. Эти народы смешивались — и возникли современные татары. Чем примечательно Балдинское городище? Это городище эпохи позднего средневековья, а таких памятников у нас на территории мало. Это городища Искер на реке Иртыш, Чимги-Тура в Тюмени и Кучум-гора на реке Ишим. Здесь, на реке Пышма, без сомнения, был центр хозяйственной и экономической жизни округи, возможно, столица какого-то ханства", — пояснила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О Балдинском городище известно с конца XIX века, о его существовании в своих работах писал еще Иван Яковлевич Словцов. В его работах мы читаем: "На реке Пышме, близ Чернореченского завода, на крутых ярах р. Балдинки имеется три городища". Городище было открыто археологами в 1994 году, сейчас историки приступили к его масштабному изучению и тут же сделали массу находок. В первые дни раскопок был обнаружен железный ножик, каменное точило, множество фрагментов обмазки — смешанной с травой глиной покрывали жилища, чтобы было теплее. Найдено большое количество посуды, костей животных. Палеозоологам предстоит определить, какую живность преимущественно содержали на этой территории. По рыбным косточкам понятно, что люди здесь питались выловленной в Пышме рыбой. С помощью радиоуглеродного анализа бревен химики установят более точные даты существования поселения.

Вместе с археологами здесь работают волонтеры из Тюмени и школьники из населенных пунктов Червишево, Друганова, Большие Акияры, Черная речка, Мичурино, Костылево. Организовать работы и трудоустроить ребят помогла администрация Червишевского муниципального образования.

Ученик Червишевской школы Егор Иванов попал на раскопки впервые, школьник поделился, что процесс его очень увлекает:

"Мы находили кости крупного рогатого скота, недавно нашли челюсть лошади. В целом очень даже интересно: захватывает, когда ты находишь много предметов и входишь в раж. В какой-то мере соприкасаешься с историей, тут ведь кто-то когда-то жил, это были люди, такие же как мы, думали о чем-то", — поделился он.

В планах у археологов передать находки в музейный комплекс имени И.Я. Словцова, не исключено, что из этих материалов составят экспозицию, посвященную позднему средневековью.

Влада Нерадовская