Долгострой на пруду Утином в Тюмени могут снести

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Решается судьба несостоявшегося оздоровительного центра, расположенного возле пруда Утиный в Тюмени. Администрация города обратилась в суд с иском.

В деле указано, что застройщик обязан самостоятельно снести постройку в течение шести месяцев с момента вступления судебного решения в законную силу.

Напомним, в здании планировалось открыть спортивно-оздоровительный центр. Но строительство окончательно остановилось в 2014 году по причине отсутствия средств.

Отметим, что в настоящее время продолжаются работы по очистке акватории и преображению прилегающей территории на Утином пруду.

Благоустроители занимаются демонтажными и геодезическими работами, изменением крутизны откосов пруда. Здесь появится уголок с пешеходной и велосипедной инфраструктурой и освещением.