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Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума состоится 19 июня

Общество, 12:16 19 июня 2025

фото ПМЭФ

19 июня состоится торжественное открытие 28-го Петербургского международного экономического форума. Церемония соберёт на одной площадке ведущих политических и экономических лидеров из стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Открытие форума задаст высокий международный тон предстоящей деловой программе и вновь подтвердит роль ПМЭФ как ключевой платформы для диалога, развития партнёрств и устойчивого роста в глобальном контексте.

Модератором церемонии выступит журналистка телеканала Al Arabiya Хедли Гэмбл.

С приветственными выступлениями на церемонии открытия ПМЭФ-2025 ожидаются министр энергетики Королевства Саудовская Аравия, Его Королевское Высочество принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд; генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску; заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхань Лонг; заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

В ходе церемонии планируется обсудить приоритетные направления международного сотрудничества в условиях глобальных вызовов — среди них энергетическая безопасность, технологический суверенитет, устойчивое развитие и формирование справедливых условий для торговли и инвестиций.

Особое внимание будет уделено укреплению взаимодействия между странами Глобального Юга и Севера, а также вопросам развития человеческого капитала.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме примут около 20 000 человек. Это представители 140 стран и территорий. В числе участников - делегации регионов, в том числе из Тюменской области.

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