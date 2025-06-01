Пьяный селянин едва не зарезал спящего приятеля
Обвиняемый в покушении на убийство житель Юргинского района заключён под стражу, сообщает Следственный комитет Тюменской области.
По версии следствия, 14 июня 36-летний мужчина выпивал в компании односельчан. Поссорившись с одним из собутыльников, селянин сходил домой за ножом.
Мужчина нанёс спящему приятелю не менее шести ударов в спину и грудь. Проснувшись, раненный оказал сопротивление, благодаря чему остался жив.
Он был госпитализирован в медицинское учреждение с. Юргинское, где в настоящее время получает необходимую квалифицированную помощь.
Расследование продолжается.