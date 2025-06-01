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Пьяный селянин едва не зарезал спящего приятеля

Происшествия, 11:54 19 июня 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обвиняемый в покушении на убийство житель Юргинского района заключён под стражу, сообщает Следственный комитет Тюменской области.

По версии следствия, 14 июня 36-летний мужчина выпивал в компании односельчан. Поссорившись с одним из собутыльников, селянин сходил домой за ножом.

Мужчина нанёс спящему приятелю не менее шести ударов в спину и грудь. Проснувшись, раненный оказал сопротивление, благодаря чему остался жив.

Он был госпитализирован в медицинское учреждение с. Юргинское, где в настоящее время получает необходимую квалифицированную помощь.

Расследование продолжается.

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# уголовное дело , Юргинский район

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