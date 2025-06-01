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В Тюмени автобусы № 6 и № 42 временно поменяют маршрут

Общество, 11:43 19 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схема движения автобусов № 6 и № 42 в Тюмени изменится на период с 20 по 25 июня. Это связано с выполнением работ по реконструкции тепловой сети в районе перекрестка улиц Герцена и Грибоедова, сообщили в городской администрации.

Автобусы № 6 и № 42 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

Уточнить расписание общественного транспорта пассажиры могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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