В Тюмени в рамках благоустройства двора по улице Котовского сделают ливневку

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Благоустройство дворовой территории по ул. Котовского, 54 в Тюмени продолжается. Как сообщает городская администрация, уже скоро жители забудут о луже у первого подъезда - первым делом строители создали систему водоотведения, соединенную с центральной ливневкой.

Во дворе появятся собственные парковка и детская площадка. Недавно темпы строительства оценили заместитель главы города Петр Вагин и и.о. руководителя управы Ленинского округа Юрий Верхоланцев.

Работы пока выполнены на 27%. Предстоит еще проложить проезды, заасфальтировать – сделать все, что запланировано в рамках комплексного благоустройства.

В настоящее время в периметре улиц Котовского – Рижской – Мельникайте отремонтированы уже все дворы.