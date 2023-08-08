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В Тюмени в рамках благоустройства двора по улице Котовского сделают ливневку

Общество, 17:21 08 августа 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Благоустройство дворовой территории по ул. Котовского, 54 в Тюмени продолжается. Как сообщает городская администрация, уже скоро жители забудут о луже у первого подъезда - первым делом строители создали систему водоотведения, соединенную с центральной ливневкой.

Во дворе появятся собственные парковка и детская площадка. Недавно темпы строительства оценили заместитель главы города Петр Вагин и и.о. руководителя управы Ленинского округа Юрий Верхоланцев.

Работы пока выполнены на 27%. Предстоит еще проложить проезды, заасфальтировать – сделать все, что запланировано в рамках комплексного благоустройства.

В настоящее время в периметре улиц Котовского – Рижской – Мельникайте отремонтированы уже все дворы.

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# благоустройство дворов

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