В Тюменском районе приступили к обмолоту яровых культур

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой

Аграрии Тюменского района приступили к обмолоту яровых культур, об этом сообщила глава муниципалитета Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Первыми для уборки гороха на поля вышли комбайны АО "Успенское". В стартовый день страды удалось убрать 126 га, урожайность составила 23,3 центнера с гектара.

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой

"Поспевают и зерновые, ориентировочно на следующей неделе можно будет начать уборку пшеницы", - поделилась Светлана Иванова.