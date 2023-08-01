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В Тюменском районе приступили к обмолоту яровых культур

Экономика, 16:42 10 августа 2023

Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой

Аграрии Тюменского района приступили к обмолоту яровых культур, об этом сообщила глава муниципалитета Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Первыми для уборки гороха на поля вышли комбайны АО "Успенское". В стартовый день страды удалось убрать 126 га, урожайность составила 23,3 центнера с гектара.

Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой

"Поспевают и зерновые, ориентировочно на следующей неделе можно будет начать уборку пшеницы", - поделилась Светлана Иванова.

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# АПК , Тюменский район , уборка урожая

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